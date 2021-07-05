"Освободили" посла Израиля от террористов: СБУ провела учения в киевской синагоге – фото

В Киеве Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения. Их итогом стало "освобождение от заложников" посла Израиля.

Тренировка состоялась 4 июля в Печерском районе Киева на базе Хоральной синагоги Бродского. Участие в учениях приняли подразделения СБУ, Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и органов государственной исполнительной власти. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях.

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Учения СБУ в Киеве

Тактико-специальные учения СБУ провела совместно с посольством Израиля в Украине. В рамках тренировок отработали механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге.

По легенде, условные "террористы" захватили в заложники Чрезвычайного и Полномочного посла Израиля. Кроме того, в руки злоумышленников попали верующие, находившиеся в помещении синагоги.

По итогам антитеррористической операции спецназовцам СБУ (спецподразделение "А") удалось освободить всех "заложников". Также силовики задержали условных "террористов".

По словам представителей штаба Антитеррористического центра СБУ, можно было наблюдать высокий уровень слаженности и эффективности действий спецназовцев. В то же время представители Израиля поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности.

Еще 2 июля Киевский метрополитен предупреждал, что из-за антитеррористических учении в воскресенье будет закрыта станция "Дворец Спорта". Она располагается рядом с синагогой. В то же время пересадка с этой станции на станцию "Площадь Льва Толстого" другой линии работала, как и обычно.

СБУ вместе с посольством Израиля провели в Киеве антитеррористические учения / Фото СБУ и Посольства Израиля

Предыдущие учения СБУ в Киеве

Их проводили ночью на 27 мая на нескольких объектах метро.

По легенде, террористы взорвали взрывчатку на одной из станций и захватили заложников.

Обучение провели в условиях максимально приближенных к реальным.

В тренировке принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ДСНС и органов государственной власти, Общества Красного Креста Украины. Каждая из спецструктур должна была показать свои навыки реагирования в чрезвычайных условиях.

В частности, силовики должны были задержать злоумышленников, работники ГСЧС – погасить пожар, а медики – быстро оказать первую помощь.

СБУ провела антитеррористические учения на станциях Киевского метрополитена: видео​