От коронавируса 16 апреля ушел из жизни председатель Подольского района Киева Виктор Смирнов. Политик боролся за жизнь более 3 недель.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Смирнов 7 лет работал в Подольской райгосадминистрации. Последние 3 года он ее возглавлял.

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Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно,

– рассказал Кличко.

По словам Кличко, "те, кто знал Виктора Смирнова, будут помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был".

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