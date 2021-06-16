Отец прощается с сыном: подробности трагической смерти врача-травматолога в Киеве

Накануне в столице произошла ужасная авария – пьяный пешеход толкнул велосипедиста на грузовик. К сожалению, 27-летний врач-травматолог погиб на месте. В сети обнародовали фото прощания отца с погибшим сыном.

Мужчина, который стал жертвой трагического инцидента, работал врачом-травматологом в Киевской городской клинической больнице №7.

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Отец прощается с сыном

В сети обнародовали трагическое фото – отец прощается со своим погибшим сыном.

Последствия страшной случайности в Киеве на Окружной: пьяного с 1.41 промилле качнуло – велосипедиста бросило на грузовик и затем разорвало голову о бордюрный камень. Он был без шлема, в нем шансы были бы,

– говорится в сообщении.



Прощание отца с сыном / Фото DTP.Kiev

Пользователи сети отреагировали на сообщение. Люди пишут, что это последствия отсутствия велодорожек, отделенных от проезжей части, отмечают, что шлем мог бы спасти жизнь, и призывают быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения.

Детали ужасного ДТП

Свидетели инцидента рассказали, что пьяный пешеход толкнул велосипедиста на грузовик. После столкновения мужчина упал и ударился головой о бордюр. К сожалению, шансов спасти велосипедиста не было – он погиб на месте.

Пешехода уже задержали, а инцидент квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Если вину водителя грузовика признает суд, ему грозит до 9 лет заключения.

Момент ДТП и несколько минут после нее: смотрите видео