Отец 15-летней тиктокерши Лизы Леоненко, которая заявила, что ненавидит украинский язык, работал "ученым секретарем" в службе спецсвязи и защиты информации Украины. Он, якобы, поддержал позицию дочери.

Скандал вокруг языкового вопроса продолжает преследовать семью Леоненко, которая живет в Киеве.

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Напомним, что девочка в тикток заявила, что не будет дружить с людьми, которые разговаривают на украинском и сказала, цитируем: "Да вср*лся мне ваш язык". Также она добавила, что "в Киеве все общаются на русском, а на украинском говорят только селюки".

Из-за высказываний Лиза попала в скандал, но впоследствии извинилась за свои слова.

Я прошу прощения за негативное высказывание насчет украинского языка. Это была реакция на оскорбления в мою сторону из-за плохого произношения, когда говорю на украинском,

– отметила она.

Другой блогер Мирослав Олешко на YouTube опубликовал разговор с тиктокершей, в котором девочка сказала, что родители в курсе этого скандала и якобы посоветовали "послать на х*р этих дебил*в".



Скриншот разговора тиктокерши



Скриншот ответа тиктокерши

Журналисты Bihus.Info, в свою очередь, показали декларацию отца – Геннадия Леоненко. Выяснилось, что он работал в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины. Его должность называлась "ученый секретарь".

Скриншот декларации

Мама блогера Нина Леоненко является совладелицей известного бренда выпечки Panini Ukraine. Об этом сообщил центр "Миротворец", который внес всю семью Леоненко в свою базу, поскольку за действия несовершеннолетних ответственность должны нести родители.