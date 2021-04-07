В Киеве на Бессарабке заметили вывеску ресторана Burger King. Можно подумать, что на этом месте вскоре его и откроют. Впрочем, эту информацию никто не подтвердил.

В том числе и сама компания Burger King. Фотографию вывески обнародовал в фейсбуке ресторатор Игорь Сухомлин.

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Как рождаются слухи

Вывеска появилась на здании Arena City на месте бывшего заведения "Евразия". Там написано – "soon" (скоро) и указывается дата – 17.04.2021.

В сети начали распространяться слухи: якобы в Украине наконец откроют первый ресторан Burger King, который считают главным конкурентом сети McDonald's. Впрочем, это не так.

Опять шутки

В 2017 году некоторые СМИ распространяли новость об открытии Burger King в Киеве, а в 2020 году в Одессе – тогда это были просто шутки на 1 апреля.

Объяснение

На этот раз таким образом пытаются рекламировать лекцию маркетингового директора Burger King Фернандо Мачадо, которая состоится 17 апреля. Он сам утвердил идею превратить киевскую витрину в афишу лекции о рекламе.

Кстати, согласно украинскому законодательству реклама не должна вводить в заблуждение людей и должна соответствовать такому принципу как достоверность. Статья 7 Закона "О рекламе".

Открытие возможно

Интересно, что в англоязычной Википедии на странице Burger King отмечается, что в Украине планируют все же открыть ресторан в апреле 2021 года. Но стоит подчеркнуть, что этот сайт не является надежным источником информации – любой может его изменить. Впрочем, страницы таких крупных компаний модерируются довольно пристально.

Скриншот страницы Burger King в Википедии