Откроют ли в Киеве Burger King: на Бессарабке заметили вывеску
В Киеве в апреле якобы откроют ресторан Burger King, эту компанию считают главным конкурентом McDonald's. Заведение разместят на Бессарабке.
Источник:Kyiv Mediа
Впрочем, американская компания пока не подтвердила эту информацию. Мирослава Козачук, СЕО компании Franchise Group, которая работает на рынке франчайзинга, сначала также писала в комментариях в сети Фейсбук, что это неофициальный ресторан.
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Позже она же подтвердила, что украинская компания купила франшизу.
Когда открытие
Судя по вывеске, которую разместили в здании Arena City на месте бывшего заведения "Евразия", Burger King планируют открыть 17 апреля – после завершения локдауна.
Фото опубликовал ресторатор Игорь Сухомлин.
По словам Козачук, 12 апреля в Украине опубликуют официальную информацию об открытии ресторана.
Опять шутки?
В 2017 году некоторые СМИ распространяли новость об открытии Burger King в Киеве и Одессе – тогда это были просто шутки на 1 апреля.
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