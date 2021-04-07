В Киеве в апреле якобы откроют ресторан Burger King, эту компанию считают главным конкурентом McDonald's. Заведение разместят на Бессарабке.

Впрочем, американская компания пока не подтвердила эту информацию. Мирослава Козачук, СЕО компании Franchise Group, которая работает на рынке франчайзинга, сначала также писала в комментариях в сети Фейсбук, что это неофициальный ресторан.

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Позже она же подтвердила, что украинская компания купила франшизу.

Когда открытие

Судя по вывеске, которую разместили в здании Arena City на месте бывшего заведения "Евразия", Burger King планируют открыть 17 апреля – после завершения локдауна.

Фото опубликовал ресторатор Игорь Сухомлин.

По словам Козачук, 12 апреля в Украине опубликуют официальную информацию об открытии ресторана.

Опять шутки?

В 2017 году некоторые СМИ распространяли новость об открытии Burger King в Киеве и Одессе – тогда это были просто шутки на 1 апреля.