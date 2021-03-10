Очередная смертельная авария произошла в Соломенском районе Киева на улице Вацлава Гавела днем 10 марта. Водитель Peugeot Partner жестко сбил 69-летнего жителя столицы.

Спасти пострадавшего медики не смогли. Мужчина умер в карете скорой по дороге в больницу.

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На месте происшествия работали патрульные полицейские, а также следственно-оперативная группа.

Остановился через несколько десятков метров

Как выяснили правоохранители, за рулем Peugeot находился киевлянин 1986 года рождения.

Водитель, по предварительным данным, не успел остановиться, чтобы пропустить пожилого мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Судя по фотографиям с места происшествия, удар был очень мощным. От столкновения капот и лобовое стекло автомобиля получили значительные повреждения.

Кроме того, водитель "француза" смог остановить машину примерно в 30 метрах от места аварии.

У 69-летнего пенсионера фактически не было шансов выжить.

По факту гибели мужчины правоохранители открыли уголовное производство. Если водителя Peugeot признают виновным в нарушении правил дорожного движения, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Также судьи могут запретить мужчине управлять машиной на 3 года после освобождения.

Досудебное расследование происшествия продолжается.



Фургон остановился почти в 30 метрах от места столкновения / Фото полиции Киева