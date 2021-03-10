Перебегал дорогу на переходе: на Отрадном в Киеве фургон насмерть сбил пенсионера – фото
Очередная смертельная авария произошла в Соломенском районе Киева на улице Вацлава Гавела днем 10 марта. Водитель Peugeot Partner жестко сбил 69-летнего жителя столицы.
Источник:Полиция Киева
Спасти пострадавшего медики не смогли. Мужчина умер в карете скорой по дороге в больницу.
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На месте происшествия работали патрульные полицейские, а также следственно-оперативная группа.
Остановился через несколько десятков метров
- Как выяснили правоохранители, за рулем Peugeot находился киевлянин 1986 года рождения.
- Водитель, по предварительным данным, не успел остановиться, чтобы пропустить пожилого мужчину, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Судя по фотографиям с места происшествия, удар был очень мощным. От столкновения капот и лобовое стекло автомобиля получили значительные повреждения.
- Кроме того, водитель "француза" смог остановить машину примерно в 30 метрах от места аварии.
- У 69-летнего пенсионера фактически не было шансов выжить.
По факту гибели мужчины правоохранители открыли уголовное производство. Если водителя Peugeot признают виновным в нарушении правил дорожного движения, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Также судьи могут запретить мужчине управлять машиной на 3 года после освобождения.
Досудебное расследование происшествия продолжается.
Фургон остановился почти в 30 метрах от места столкновения / Фото полиции Киева
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