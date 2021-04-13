В Боярке стали известны подробности расследования отравления школьниц лицея таблетками. Оказалось, что никакой смертельной игры нет, а девушки были склонны к суициду из-за проблем в семьях.

Напомним, что 16 февраля 2021 года две ученицы лицея "Гармония" во время урока наглотались таблеток – одна из них умерла прямо в здании школы. Другую спасли.

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Основные результаты расследования

Мэр Боярки Александр Зарубин, который публикует основные выводы расследования, пишет, что версия о группах смерти и челлендже в соцсетях была удобна для директора лицея, чтобы отвести внимание от собственной профессиональной ответственности за жизнь детей во время учебного процесса.

Эту версию придумала одна из жертв отравления, которую удалось спасти. Установлено, что обе девочки ранее уже имели проявления суицидального и деструктивного поведения, а также неоднократно находились в нестабильном эмоциональном состоянии, в результате осложненных отношений и недоразумения с родителями в своих семьях,

– сообщает Зарубин.

Он добавляет, что у умершей ученицы были шрамы от порезов на руках, а спасенная девочка пыталась снова нанести себе вред уже в медицинском учреждении сразу после трагедии.

Погибшая девочка обращалась к психологу

Также подтверждено, что погибшая девочка ранее обращалась за помощью к школьному психологу из-за серьезных проблем с коммуникацией в семье, а спасенный ребенок имел накануне серьезный нервный срыв во время обучения.

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По словам учеников, девушки неоднократно искали в интернете информацию о том, как причинить себе вред, чтобы привлечь к себе внимание. Обо всем этом было известно руководителю школы, однако эти особенности подростков не учитывались в учебно-воспитательном процессе.