Посадовець вимагав хабар у представника комерційної фірми. За це він обіцяв підготувати та видати дозволи на право розміщення зовнішньої реклами на території міста.

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Правоохоронці у лютому 2021 року затримали чиновника Ірпінської міськради під час отримання неправомірної вигоди.

За їхніми даними, фігурант справи вимагав хабар у розмірі 28 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує посадовцю

За такі дії чиновнику загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати окремі посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт вже скерували до суду.