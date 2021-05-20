Инцидент произошел вечером 19 мая в Центральном парке культуры и отдыха Киева, расположенном на Владимирском спуске. Из-за чего именно злоумышленник решил осквернить государственный символ, неизвестно. Активисты предполагают, что он является фанатом "русского мира".

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Идентифицировать личность хулигана пытаются как правоохранители, так и патриоты.

Не обращал внимание на камеры

Лицо злоумышленника разлетелось по многим сообществам в соцсетях благодаря тому, что его поступок сняли камеры видеонаблюдения. Судя по всему, мужчина не обратил внимание на то, что может стать звездой сети.

Судя по записи, мужчина просто шел мимо административного здания в парке, но повернулся и подошел к флагу.

Через минуту после этого он схватился за флаг и начал его тянуть. Сорвать символ он не смог, но порвал его и оставил висеть.

Личность злоумышленника пытаются установить / Фото "Киева оперативного"

Закончив преступление, мужчина ушел. Прохожие, проходившие мимо во время инцидента, никак на него не отреагировали.

Впрочем, поступок злоумышленника оценили как полицейские, так и неравнодушные граждане. Если хулигана поймают, ему грозит 850 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или лишение свободы на срок до 3 лет.

Смотрите видео, как мужчина разрывает флаг Украины в центре Киева: