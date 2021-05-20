Инцидент произошел вечером 19 мая в Центральном парке культуры и отдыха Киева, расположенном на Владимирском спуске. Из-за чего именно злоумышленник решил осквернить государственный символ, неизвестно. Активисты предполагают, что он является фанатом "русского мира".
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Идентифицировать личность хулигана пытаются как правоохранители, так и патриоты.
Не обращал внимание на камеры
- Лицо злоумышленника разлетелось по многим сообществам в соцсетях благодаря тому, что его поступок сняли камеры видеонаблюдения. Судя по всему, мужчина не обратил внимание на то, что может стать звездой сети.
- Судя по записи, мужчина просто шел мимо административного здания в парке, но повернулся и подошел к флагу.
- Через минуту после этого он схватился за флаг и начал его тянуть. Сорвать символ он не смог, но порвал его и оставил висеть.
Личность злоумышленника пытаются установить / Фото "Киева оперативного"
Закончив преступление, мужчина ушел. Прохожие, проходившие мимо во время инцидента, никак на него не отреагировали.
Впрочем, поступок злоумышленника оценили как полицейские, так и неравнодушные граждане. Если хулигана поймают, ему грозит 850 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или лишение свободы на срок до 3 лет.
Смотрите видео, как мужчина разрывает флаг Украины в центре Киева: