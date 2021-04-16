На Великдень у Києві можуть обмежити роботу церков – ЗМІ
В КМДА хочуть ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень. Журналістам стало відомо деякі деталі рішення, яке готують в мерії.
Источник:"РБК-Україна"
За інформацію ЗМІ обмеження будуть стосуватись релігійних закладів. Йдеться про святкування Великодня у церквах та монастирях. Втім, деталі рішення наразі невідомі.
Раніше ми писали про це У Києві хочуть ввести додаткові карантинні заходи на Великдень
Співрозмовник в КМДА повідомив, що конкретний перелік обмежень ще напрацьовується.
Карантин на Великдень
Нагадаємо, що 16 квітня мер Києва розповів, що карантинні обмеження у місті можуть посилити на Великдень і травневі свята, щоб запобігти інфекційному вибуху.
Правила розробляє міська комісія з надзвичайних ситуацій, зазначив Кличко. Міський голова не уточнив, які саме обмеження буде вводити влада.
Коронавірус у Києві
- У Києві продовжили жорсткий карантин до кінця квітня.
- Станом на 16 квітня в столиці продовжує збільшуватись кількість нових хворих. При цьому у лікарнях зберігається брак ліжкомісць.
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