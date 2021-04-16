На Пасху в Киеве могут ограничить работу церквей – СМИ
В КГГА хотят ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Журналистам стало известно некоторые детали решения, которое готовят в мэрии.
Источник:"РБК-Украина"
По информации СМИ ограничения будут касаться религиозных заведений. Речь идет о праздновании Пасхи в церквях и монастырях. Впрочем, детали решения пока неизвестны.
Ранее мы писали об этом В Киеве хотят ввести дополнительные карантинные мероприятия на Пасху
Источник в КГГА сообщил, что конкретный перечень ограничений еще нарабатывается.
Карантин на Пасху
Напомним, что 16 апреля мэр Киева рассказал, что карантин в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предотвратить инфекционному взрыву.
Правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, отметил Кличко. Мэр не уточнил, какие именно ограничения будет вводить власть.
Коронавирус в Киеве
- В Киеве продлили жесткий карантин до конца апреля.
- По состоянию на 16 апреля в столице продолжает увеличиваться количество новых больных. При этом в больницах сохраняется недостаток койкомест.
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