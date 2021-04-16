В КГГА хотят ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Журналистам стало известно некоторые детали решения, которое готовят в мэрии.

По информации СМИ ограничения будут касаться религиозных заведений. Речь идет о праздновании Пасхи в церквях и монастырях. Впрочем, детали решения пока неизвестны.

Ранее мы писали об этом В Киеве хотят ввести дополнительные карантинные мероприятия на Пасху

Источник в КГГА сообщил, что конкретный перечень ограничений еще нарабатывается.

Карантин на Пасху

Напомним, что 16 апреля мэр Киева рассказал, что карантин в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предотвратить инфекционному взрыву.

Правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, отметил Кличко. Мэр не уточнил, какие именно ограничения будет вводить власть.

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