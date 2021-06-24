Это была жесть: пассажиры SkyUp рассказали об инциденте во время полета - видео

Клиенты украинской компании SkyUp, которым пришлось пережить возвращение в "Борисполь" из-за технической неисправности, делятся своими впечатлениями. Говорят, что ситуация в самолете была ужасной.

В комментариях к объяснению компании SkyUp в фейсбуке пишут, что внештатная ситуация, судя по всему, была связана с разгерметизацией салона. При этом пассажиры подчеркнули, что экипаж судна действовал очень спокойно.

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Те, кто летел рейсом PQ0421, говорят, что начало полета проходило в обычном режиме. Однако минут через 15 после отрыва самолета от взлетной полосы на борту что-то случилось.

Что известно об инциденте на борту самолета SkyUp Киев – Батуми

Как отметил пользователь Виталий Редько, у самолета отказала система кондиционирования воздуха. При этом в салоне чувствовали запах гари.

По словам пассажирки Татьяны Круте, через 15 минут после начала полета в самолете выпали кислородные маски.

Пассажирам объявили о вероятной разгерметизации самолета.

Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает,

– отметила женщина.

Клиент SkyUp Виталий Редько в комментарии к посту лоукоста добавил видео, которое он снял в салоне во время нештатной ситуации.

Смотрите видео из салона самолета Киев – Батуми, где произошла разгерметизация: