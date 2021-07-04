Патрульные остановили скандального "слугу" Брагара: тот написал на них заявление – видео

Киевские патрульные остановили авто Toyota Camry, за рулем которого находился скандальный "слуга народа" Евгений Брагар. Между ними вспыхнул спор.

Инцидент произошел вечером 3 июля, примерно в 22:00 в Дарницком районе Киева. Полиция остановила авто, водителем которого был Брагар, на улице Русовой.

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Остановку правоохранители обосновали тем, что на заднем номере авто не работала лампочка, которая подсвечивает номера. Впоследствии они заподозрили, что депутат – под действием наркотиков.

Брагар отвергает все обвинения

Зато сам Брагар утверждает в своем фейсбуке, что обвинения о наркотическом опьянении посыпались лишь после того, как ему якобы намекали на взятку, а он отказался. По словам политика, патрульные не представились и хамили ему.

После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения,

– отметил "слуга народа".

После этого его доставили к врачу-наркологу. По словам нардепа, тот не сомневался в его трезвости. Однако пришлось пройти и экспертизу, согласно требованиям законодательства. Ждать результатов придется до 7 дней. Чтобы доказать свою невиновность раньше, Брагар параллельно сделал еще один тест. Он опубликовал фото, которое свидетельствует, что наркотиков в его организме не обнаружено. После этого нардеп написал заявление на патрульных.

Результаты теста на наркотики, который Брагар сделал дополнительно / Фото из соцсетей

В видео, обнародованных в СМИ, помощник нардепа отмечает, что Брагара попросили подышать, посветили в лицо фонариком и просили показать язык. Мол, именно так проверяли признаки наркотического опьянения.

Заметим, что авто Toyota Camry, которое фигурирует в этой истории, зарегистрировано на 30-летнего Михаила Лысенко. Кто это и почему нардеп пользуется его машиной – пока неизвестно.

Что говорят в полиции

До получения окончательных результатов экспертизы правоохранители забрали у Брагара водительское удостоверение. У них – другая версия событий того вечера. В видео патрульные утверждают, что "слуга народа" и его помощник им угрожали, а также обзывали "идиотами"

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