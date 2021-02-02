Инспекторы патрульной полиции спасли жизнь молодого человека, который гулял по льду на Русановке в Киеве. Пострадавший провалился под тонкий лед и не мог вылезти самостоятельно.

Источник: патрульная полиция Украины

Как сообщили правоохранители, спасением мужчны занимались инспекторы Василий Буланый и Николай Мерзлюк, которые на время вызова находились рядом с местом происшествия.

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Получив сообщение о мужчине, который тонет, полицейские поспешили ему на помощь.

Спасли фактически двух

Когда копы подбежали к месту происшествия, они увидели мужчину в воде посреди водоема.

Извлечь его пытался еще один человек, который тянул пострадавшего веревкой, но ему не хватило сил.

Спаситель сам чуть не ушел под воду, но это предотвратили патрульные.

Правоохранители подползли к молодому человеку, который держал веревку, и потащили его за ногу. Затем они уже втроем вытащили пострадавшего из ополонки.

Полицейские вызвали на место скорую. А пока врачи ехали, мужчину укутали в спальный мешок, который принесли очевидцы.

Смотрите видео спасения киевлянина, который провалился под лед: