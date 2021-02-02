Патрульные вытащили мужчину, который провалился под лед на Русановском канале: видео
Инспекторы патрульной полиции спасли жизнь молодого человека, который гулял по льду на Русановке в Киеве. Пострадавший провалился под тонкий лед и не мог вылезти самостоятельно.
Источник: патрульная полиция Украины
Как сообщили правоохранители, спасением мужчны занимались инспекторы Василий Буланый и Николай Мерзлюк, которые на время вызова находились рядом с местом происшествия.
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Получив сообщение о мужчине, который тонет, полицейские поспешили ему на помощь.
Спасли фактически двух
- Когда копы подбежали к месту происшествия, они увидели мужчину в воде посреди водоема.
- Извлечь его пытался еще один человек, который тянул пострадавшего веревкой, но ему не хватило сил.
- Спаситель сам чуть не ушел под воду, но это предотвратили патрульные.
Правоохранители подползли к молодому человеку, который держал веревку, и потащили его за ногу. Затем они уже втроем вытащили пострадавшего из ополонки.
Полицейские вызвали на место скорую. А пока врачи ехали, мужчину укутали в спальный мешок, который принесли очевидцы.
Смотрите видео спасения киевлянина, который провалился под лед:
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