Достаточно жесткое ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло днем 14 января в Киеве на Владимирской улице. Легковушка Chevrolet снесла мужчину, который переходил дорогу на переходе.

В результате аварии пешеход получил травмы. Его отвезли в больницу медики скорой. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Что известно о наезде на пешехода в Киеве на Владимирской

Инцидент произошел поблизости от здания Национальной оперы Украины.

Пешеход переходил дорогу, не особо обращая внимание на машины, которые начали останавливаться в потоке с обеих сторон.

В это время водитель Chevrolet на не очень высокой скорости продолжил ехать вперед.

От удара мужчину отбросило от машины не несколько метров.

Из-за чего именно владелец легковушки сбил человека, неизвестно. Вполне вероятно, что он просто не обратил внимания на пешехода и отвлекся от управления машиной.

Смотрите видео наезда на пешехода в центре Киева: