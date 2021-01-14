Просто ехал прямо: на переходе в центре Киева легковушка снесла пешехода – видео
Водитель Chevrolet достаточно жестко сбил человека на переходе в Киеве / Скриншот из видео
Достаточно жесткое ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло днем 14 января в Киеве на Владимирской улице. Легковушка Chevrolet снесла мужчину, который переходил дорогу на переходе.
В результате аварии пешеход получил травмы. Его отвезли в больницу медики скорой. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Смотрите также Снесло с трассы: в Ровенской области в ДТП погибли двое 31-летних братьев из Львова – фото
Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.
Что известно о наезде на пешехода в Киеве на Владимирской
- Инцидент произошел поблизости от здания Национальной оперы Украины.
- Пешеход переходил дорогу, не особо обращая внимание на машины, которые начали останавливаться в потоке с обеих сторон.
- В это время водитель Chevrolet на не очень высокой скорости продолжил ехать вперед.
- От удара мужчину отбросило от машины не несколько метров.
Из-за чего именно владелец легковушки сбил человека, неизвестно. Вполне вероятно, что он просто не обратил внимания на пешехода и отвлекся от управления машиной.
Смотрите видео наезда на пешехода в центре Киева:
Поделиться новостью