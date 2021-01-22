Очередная коммунальная авария произошла днем 22 января в подземном пешеходном переходе под Майданом Независимости. С потолка упала значительная часть подвесной конструкции.

Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики Шевченковского района.

Что известно о падении потолка в переходе на Майдане



При падении под потолком никого не было / Фото Евгения Савватеева

Согласно официальным данным, капитальный ремонт перехода проводили 19 лет назад.

Подвесной потолок обустроили к Евро-2012 на частные средства, а работы выполняли представители подрядной организации.

По предварительным данным, к обрушению потолка привела устарелость бетона, который уже начал осыпаться.

Коммунальщики утверждают, что на 2021 год запланировали проведение масштабного ремонта этого перехода.

Представители коммунальной компании убирают конструкции из перехода. Один из входов в него перекрыли.



На полу оказалась немалая часть потолка / Фото сообщества "ЭК"