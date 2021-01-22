В переходе под Майданом Независимости обвалился потолок: фото
Вход в переход на Майдане Независимости закрыт / КГГА
Очередная коммунальная авария произошла днем 22 января в подземном пешеходном переходе под Майданом Независимости. С потолка упала значительная часть подвесной конструкции.
Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Смотрите также В Киеве внедрят услугу персональных ассистентов для лиц с инвалидностью
Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики Шевченковского района.
Что известно о падении потолка в переходе на Майдане
При падении под потолком никого не было / Фото Евгения Савватеева
- Согласно официальным данным, капитальный ремонт перехода проводили 19 лет назад.
- Подвесной потолок обустроили к Евро-2012 на частные средства, а работы выполняли представители подрядной организации.
- По предварительным данным, к обрушению потолка привела устарелость бетона, который уже начал осыпаться.
- Коммунальщики утверждают, что на 2021 год запланировали проведение масштабного ремонта этого перехода.
Представители коммунальной компании убирают конструкции из перехода. Один из входов в него перекрыли.
На полу оказалась немалая часть потолка / Фото сообщества "ЭК"
Поделиться новостью