Жесткая авария произошла утром 29 января в Переяславе Киевской области. Две легковушки на занесенной снегом дороге влетели друг в друга на большой скорости.

Источник: dtp.kiev.ua

В результате аварии пострадали по меньшей мере 4 человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

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Сами же машины восстановлению уже не подлежат.

От лобового удара вылетела с дороги

По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате столкновения одну машину раскрутило, а другую отбросило в кювет.

На месте аварии работают спасатели ГСЧС, которые вырезают пострадавших из искореженных авто.

Все обстоятельства ДТП выясняют полицейские. По факту столкновения откроют уголовное дело, но для его квалификации правоохранителям понадобятся заключения врачей о состоянии здоровья травмированных.

Смотрите видео с места жесткого столкновения машин в Переяславе: