В Переяславе лоб в лоб крайне жестко столкнулись машины, есть пострадавшие: видео
Жесткая авария произошла утром 29 января в Переяславе Киевской области. Две легковушки на занесенной снегом дороге влетели друг в друга на большой скорости.
Источник: dtp.kiev.ua
В результате аварии пострадали по меньшей мере 4 человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно.
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Сами же машины восстановлению уже не подлежат.
От лобового удара вылетела с дороги
По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В результате столкновения одну машину раскрутило, а другую отбросило в кювет.
На месте аварии работают спасатели ГСЧС, которые вырезают пострадавших из искореженных авто.
Все обстоятельства ДТП выясняют полицейские. По факту столкновения откроют уголовное дело, но для его квалификации правоохранителям понадобятся заключения врачей о состоянии здоровья травмированных.
Смотрите видео с места жесткого столкновения машин в Переяславе:
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