На сайте Института отмечается, что директором является Грициняк Игорь Иванович. Он, кстати, имеет звание доктора наук, профессора и академика.
Еще один эпизод Коррупция на волынской таможне: у начальника поста нашли 700 тысяч долларов
В чем подозревают
Директор якобы требовал взятки – 20 тысяч гривен ежемесячно, за подписание договора аренды имущества, которое принадлежит государству.
Его задержали после первого денежного перевода на банковскую карту.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения. В помещениях Института рыбного хозяйства НААН Украины проведены обыски,
– говорится в сообщении Киевской прокуратуры.
Досудебное следствие продолжается.
Что грозит директору
Чиновника могут посадить в тюрьму. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что в прошлом году в Национальной академии аграрных наук (НААН) обнаружили арсенал – ОПГ, гранаты, автоматы и тому подобное. Правоохранители отметили, что там готовились к терактам.