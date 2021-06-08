На сайте Института отмечается, что директором является Грициняк Игорь Иванович. Он, кстати, имеет звание доктора наук, профессора и академика.

Еще один эпизод Коррупция на волынской таможне: у начальника поста нашли 700 тысяч долларов

В чем подозревают

Директор якобы требовал взятки – 20 тысяч гривен ежемесячно, за подписание договора аренды имущества, которое принадлежит государству.

Его задержали после первого денежного перевода на банковскую карту.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения. В помещениях Института рыбного хозяйства НААН Украины проведены обыски,

– говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

Досудебное следствие продолжается.

Что грозит директору

Чиновника могут посадить в тюрьму. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом году в Национальной академии аграрных наук (НААН) обнаружили арсенал – ОПГ, гранаты, автоматы и тому подобное. Правоохранители отметили, что там готовились к терактам.