Перестрелка полиции в Княжичах: обвиняемый в расстреле получил руководящую должность в Киеве
Леонид Курята снова работает на руководящей должности в полиции / 24 канал
Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах в 2016 году, работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева. Такую информацию получили журналисты.
Источник: "Слідство.Інфо"
"Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции на должности заместителя начальника Днепровского управления полиции – начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", — говорится в ответе полиции.
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Ответ полиции / Фото "Слідство.Інфо"
Перестрелка полиции в Княжичах: что известно
- Леонид Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей. Позже ему объявили подозрение, в частности, в организации умышленного убийства полицейских. Последние несколько лет это дело, фактически, лежит без движения в Броварском суде Киевской области.
- Также Леонида Куряту уволили из полиции в результате служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017-го скандальный Окружной админсуд Киева восстановил его в должности. А в конце 2018 года тогдашний глава Национальной полиции Сергей Князев отправил Куряту руководить полицией Бахмута.
- Трагедия в Княжичах Киевской области произошла в ночь на 4 декабря 2016-го года. Киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды предполагаемых грабителей дома, но во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка. В ту ночь погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназовцев Корда.
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