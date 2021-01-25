Леонид Курята снова работает на руководящей должности в полиции / 24 канал

Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах в 2016 году, работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева. Такую информацию получили журналисты.