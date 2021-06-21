Перевозил бриллианты на миллион гривен: в "Борисполе" задержали иностранца – фото и видео

21 июня 2021 , 12:48
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Источник:

Государственная пограничная служба Украины

В аэропорту "Борисполь" 20 июня пограничники задержали иностранца. Мужчина пытался незаконно перевезти драгоценности на миллион гривен.

Драгоценные камни нашли оперативники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". На нарушителя составили протокол.

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Иностранец пытался незаконно вывезти бриллианты

  • В столичном аэропорту во время оформления авиарейса Тель-Авив – Киев пограничники осмотрели багаж одного из пассажиров.
  • В разных местах ручной клади 59-летнего гражданина Израиля нашли драгоценности, украшенные бриллиантами.
  • Мужчина пытался незаконно вывезти из Украины браслет из белого золота, кольцо и 2 желтых бриллианта с сертификатами GIA общим весом 2,21 карата.
  • По предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 миллиона гривен.
  • Таможенники составили на мужчину протокол о нарушении таможенных правил.
  • Нарушителю грозит наказание – 1700 гривен штрафа и конфискация драгоценностей.

Смотрите видео, что именно нашли пограничники:

 

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Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь" / Фото Госпогранслужбы

Мужчина пытался вывезти драгоценности / Фото Госпогранслужбы


Стоимость бриллиантов – примерно миллион гривен / Фото Госпогранслужбы

Мужчине грозит штраф и конфискация драгоценностей / Фото Госпогранслужбы

Автор: Ольга Котів