Перевозил бриллианты на миллион гривен: в "Борисполе" задержали иностранца – фото и видео

В аэропорту "Борисполь" 20 июня пограничники задержали иностранца. Мужчина пытался незаконно перевезти драгоценности на миллион гривен.
Драгоценные камни нашли оперативники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". На нарушителя составили протокол.
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Иностранец пытался незаконно вывезти бриллианты
- В столичном аэропорту во время оформления авиарейса Тель-Авив – Киев пограничники осмотрели багаж одного из пассажиров.
- В разных местах ручной клади 59-летнего гражданина Израиля нашли драгоценности, украшенные бриллиантами.
- Мужчина пытался незаконно вывезти из Украины браслет из белого золота, кольцо и 2 желтых бриллианта с сертификатами GIA общим весом 2,21 карата.
- По предварительной оценке, стоимость драгоценных камней составляет около 1 миллиона гривен.
- Таможенники составили на мужчину протокол о нарушении таможенных правил.
- Нарушителю грозит наказание – 1700 гривен штрафа и конфискация драгоценностей.
Смотрите видео, что именно нашли пограничники:
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Стоимость бриллиантов – примерно миллион гривен / Фото Госпогранслужбы