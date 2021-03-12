Очередная авария произошла в Киеве 12 марта на проспекте Павла Тычины. Водитель универсала не успел затормозить перед девушкой-подростком, которая вышла на дорогу неожиданно для него.

По предварительным данным в результате удара девушка не получила травм. Ее осмотрели медики скорой, после чего отпустили.

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Полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Что известно об аварии с участием школьницы в Киеве

Скорее всего, ДТП произошло по совокупности факторов:

возле пешеходного перехода вопреки правилам дорожного движения припарковался огромный микроавтобус, который перекрыл обзор дороги для пешеходов и тротуара для водителей;

девочка была одета в темные вещи, что также ухудшает видимость ее автовладельцами;

кроме того, авария произошла на заснеженной дороге, из-за чего мгновенно остановить машину может быть довольно трудно даже несмотря на маленькую скорость.

Только потому, что легковушка ехала на небольшой скорости, потерпевшая обошлась без травм.

Скорее всего, полицейские составят админпротокол в отношении водителя о нарушении правил дорожного движения, которое привело к ДТП. Ему грозит до 340 гривен штрафа с предполагаемым лишением прав.

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