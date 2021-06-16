Мужчина 1973 года рождения. В его крови обнаружили 1.41 промилле алкоголя.

Ранее мы писали Отец прощается с сыном: подробности трагической смерти врача-травматолога в Киеве

Детали трагедии

Свидетели инцидента рассказали, что пьяный пешеход толкнул велосипедиста на грузовик. После столкновения мужчина упал и ударился головой о бордюр. К сожалению, шансов спасти велосипедиста не было – он погиб на месте.

Полицейские нашли водителя. Он говорит, что ничего не знал о ДТП. Вероятно, удар пришелся в заднюю часть кузова.