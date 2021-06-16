Мужчина 1973 года рождения. В его крови обнаружили 1.41 промилле алкоголя.
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Детали трагедии
Свидетели инцидента рассказали, что пьяный пешеход толкнул велосипедиста на грузовик. После столкновения мужчина упал и ударился головой о бордюр. К сожалению, шансов спасти велосипедиста не было – он погиб на месте.
Полицейские нашли водителя. Он говорит, что ничего не знал о ДТП. Вероятно, удар пришелся в заднюю часть кузова.
- Велосипедист ехал по проезжей части в крайней правой полосе.
- В это время к нему подошел нетрезвый прохожий, который толкнул владельца велосипеда.