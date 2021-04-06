Під Києвом позашляховик іноземного дипломата спровокував серйозну аварію: відео
Досить серйозна аварія сталася на трасі Київ – Знам'янка зранку 6 квітня. Між собою зіштовхнулися позашляховики Toyota Prado, Lexus та вантажівка Volvo FH. Спровокував ДТП, за попередніми даними, водій машини з дипломатичними номерами.
Источник:Патрульна поліція Київської області
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Сама аварія сталася на повороті до села Лісники, коли водій Toyota намагався повернути ліворуч, а далекобійник їхав у напрямку Обухова.
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Що відомо про аварію за участю автівки іноземного посольства
Lexus під час ДТП перебував на зустрічній смузі / Фото dtp.kiev.ua
- ДТП сталася близько 10:00 через те, що водій машини іноземного посольства виїхав на зустрічну смугу.
- Судячи з відео моменту аварії, уникнути зіткнення водій вантажівки не міг. Але він встиг повернути та пішов від лобового удару з Toyota.
- За неперевіреними даними, у Lexus, яка спричинила аварію, перебував посол Об'єднаних Арабських Еміратів. Його евакуювали з місця ДТП іншою автівкою.
- Водій чорного позашляховика зняв машини номерні знаки майже одразу після зіткнення.
Водій Volvo зміг піти від лобового зіткнення / Фото dtp.kiev.ua
Чи склали поліцейські протокол щодо водія-порушника, невідомо. Правоохоронці лише зазначили, що інспектори забезпечували безпеку дорожнього руху на цій ділянці дороги. Сайт 24 каналу намагався зв'язатися з представниками патрульної поліції з приводу інциденту, але на наші дзвінки не відповіли.
Дивіться відео аварії за участю автівки іноземного дипломата у Києві:
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