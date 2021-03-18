Смертельна аварія сталася вранці 18 березня на Житомирській трасі під Києвом. Поблизу із поворотом до села Чайка Volvo залетів під фуру.

Зіткнення сталося на чималій швидкості. Принаймні удар був настільки потужним, що навіть система автоматичної зупинки машини при появі перешкоди не змогла врятувати водія.

Дивіться також У Тернополі авто з вакцинами проти COVID-19 потрапило у ДТП: фото

Пасажири легковика навіть не отримали травм, а от власник автівки загинув миттєво.

Що відомо про жахливу аварію під Києвом



Водій Volvo міг заснути за кермом / Фото "Києва оперативного"

Смертельна аварія сталася вранці 18 березня.

За попередніми даними, водій вантажівки зупинився на червоний сигнал світлофору.

У цей момент сзаду в фуру влетів Volvo.

Правоохоронці вважають, що водій "шведа" міг заснути за кермом.



Власник легковика загинув миттєво / Фото "Києва оперативного"

Ще до приїзду швидкої, власник Volvo загинув. Його тіло вирізали з понівеченої машини працівники ДСНС. За фактом аварії із загиблим слідчі відкрили кримінальне провадження.

На місці події працюють правоохоронці, які намагаються з'ясувати всі обставини ДТП.

За даними спільноти dtp.kiev.ua, в салоні Volvo знайшли чималу кількість пляшок від алкогольних напоїв.