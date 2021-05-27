Військовослужбовці не постраждали й допомагали врятувати водія, якому дісталося найбільше. Наразі інформації про цю аварію, а також про постраждалих немає.

Останні новини столиці У Києві знову прорвало трубу: біля Ocean Plaza машини "пливуть" на дорозі

Що відомо про аварію

Відео ДТП оприлюднили в спільноті "Київ оперативний". Судячи з кадрів, одна з вантажівок сильно постраждала. Саме з цієї машини й витягували водія нацгвардійці, які також опинились в епіцентрі події, адже їх 2 пасажирські вантажівки також потрапили у халепу.

Під Києвом зіткнулось 6 вантажівок: дивіться відео

Інші резонансні ДТП

25 травня на Хрещатику зіштовхнулись 3 авто, серед бних було й таксі. Пасажирка – літня пані, що їхала після вакцинації від COVID-19.

Інша ДТП сталася в Оболонському районі поблизу метро Почайна. Зіштовхнулись 4 авто, внаслідок чого в одного з легковиків потік паливний бак.

У Солом'янському районі Києва під землю провалився одним колесом позашляховик Toyota.