Вдалу спецоперацію з порятунку 6 чоловіків, які опинилися у небезпеці, провели рятувальники 27 Державної пожежно-рятувальної частини з Переяслава.

Інформацію про надзвичайну подію працівники ДСНС отримали від самих рибалок, які опинилися на крижині, що відкололася неподалік від берега Дніпра.

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На місце події виїхали медики швидкої та рятувальники. Втім, допомога лікарів нікому з чоловіків не знадобилась.

Що відомо про рибалок, які опинилися на крижині біля Переяслава



6 рибалок не могли дістатися берега / Фото ДСНС Київської області

Інцидент стався вдень 16 березня, коли 6 чоловіків ловили рибу у Дніпрі.

Раптом крижина, на якій перебували рибалки, відкололася та її почало відносити течією.

Чоловіки зуміли викликати собі допомогу.

Бійці ДСНС, які прибули на місце події, сіли на човен, та за його допомогою доправили рибалок на берег. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео з місця порятунку рибалок на Київщині: