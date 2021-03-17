Під Переяславом на Київщині рибалки опинилися на відколотій крижині: відео
Рибалок знімали з крижини бійці ДСНС / kv.dsns.gov.ua
Вдалу спецоперацію з порятунку 6 чоловіків, які опинилися у небезпеці, провели рятувальники 27 Державної пожежно-рятувальної частини з Переяслава.
Источник:ДСНС Київської області
Інформацію про надзвичайну подію працівники ДСНС отримали від самих рибалок, які опинилися на крижині, що відкололася неподалік від берега Дніпра.
Дивіться також У Києві на Сагайдачного горів ресторан: відео
На місце події виїхали медики швидкої та рятувальники. Втім, допомога лікарів нікому з чоловіків не знадобилась.
Що відомо про рибалок, які опинилися на крижині біля Переяслава
6 рибалок не могли дістатися берега / Фото ДСНС Київської області
- Інцидент стався вдень 16 березня, коли 6 чоловіків ловили рибу у Дніпрі.
- Раптом крижина, на якій перебували рибалки, відкололася та її почало відносити течією.
- Чоловіки зуміли викликати собі допомогу.
Бійці ДСНС, які прибули на місце події, сіли на човен, та за його допомогою доправили рибалок на берег. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Дивіться відео з місця порятунку рибалок на Київщині:
Поделиться новостью