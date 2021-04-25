На проспекте Победы в Киеве 25 апреля произошло серьезное ДТП. Водитель в состоянии алкогольного опьянения на огромной скорости вылетел с дороги и врезался в ограждение. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Пьяное ДТП случилось в столице в ночь на 25 апреля. В нем пострадал 21-летний водитель Skoda.

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Что известно о ДТП

Водитель автомобиля на большой скорости вылетел с дороги на ограждение. Его ремень был застегнут за сиденьем.

Из машины мужчину вытаскивали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В каком состоянии пострадавший

Патрульные сообщают, что мужчина получил серьезные травмы. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

У водителя правоохранители обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на месте – 1,58 промилле, что почти в 8 раз превышает разрешенный уровень.

Аварии из-за алкоголя в Украине в 2021 году

С начала года до 31 марта управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения стало причиной более 1 000 ДТП в Украине.

В них травмировался 171 человек, а 14 – погибли.

Пьяный мужчина попал в ДТП в Киеве: смотрите видео

Авария случилась на проспекте Победы в Киеве: смотрите карту