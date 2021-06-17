Авария произошла ночью в Липовецком районе Винницкой области. В Volkswagen, за рулем которого был старший сержант Роман Шахно, находились трое пассажиров. Все они – уроженцы села Новая Прилука.

Ранее мы писали об этом В Винницкой области пьяный патрульный из Киева совершил смертельное ДТП, его задержали: фото

Детали

В ДТП пострадали двое братьев-пассажиров (у одного из них, тоже полицейского, перелом позвоночника) и погибла молодая женщина – сиротой остался семилетний ребенок. Уровень алкоголя в крови водителя оказался превышен в шесть раз.

32-летний сержант патрульной полиции Киева был задержан на месте аварии. Его отвезли в наркодиспансер примерно через 2,5 часа после ДТП.



Машина под управлением патрульного вылетела в кювет / Фото пресс-службы ГБР

Драгер показал 1,33 промилле алкоголя в крови, превышающее предельно допустимую норму более чем в шесть раз.

Пьяный водитель пояснил, что его на дороге якобы ослепил ехавший навстречу автомобиль, к тому же в это время шел дождь. Шахно пытался прижаться к обочине, но в итоге вылетел в кювет.

Виновник ДТП рассказывает детали: видео

В ДТП потерял старшего брата

19 лет назад старший брат Романа погиб в ДТП, будучи пассажиром. Поэтому информация, что полицейский, да еще и переживший такую личную трагедию, сел пьяным за руль, шокировала жителей села.

Роман Шахно служит в столице Украины, женат, есть сын. Семья зарегистрирована в одном из столичных общежитий.

Что грозит полицейскому

Смертельным ДТП с погибшей и пострадавшими сейчас занимаются следователи Хмельницкого территориального управления ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции.

Патрульному, который сел пьяным за руль своего автомобиля, грозит до 10 лет лишения свободы.