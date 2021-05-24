Тело отбросило на 50 метров: пьяный водитель сбил насмерть женщину в Голосеевском районе Киева

В Голосеевском районе Киева примерно в полночь 24 мая произошла смертельная ДТП. Легковушка Ford Fiesta на пешеходном переходе сбила женщину. От удара последнюю отбросило на 50 метров. К сожалению, потерпевшая погибла на месте. Водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на улице Касияна. Предварительно, женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Известно, что погибшей – примерно 68 лет (родилась в 1953 году). Что касается виновника ДТП, то ему – не менее 38 лет (родился 1983 году).

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Водитель сбежал с места ДТП

Сразу после ДТП злоумышленник, даже не остановившись, пытался убежать. Его остановил водитель другой легковушки (BMW) на перекрестке улицы Полковника Потехина и Героев Обороны.

Водитель Ford был очень нетрезв. В его крови драггер обнаружил 1,79 (по данным "Стражей Эспресо", 1,74) промилле алкоголя. Заметим, что в Украине допустимая норма – 0,2 промилле.

Мужчину уже задержали. В ближайшее время правоохранители должны открыть уголовное производство. Кроме того, водителя еще раз должны отправить на анализ в больницу, где определят точное количество алкоголя в его крови.

Сейчас на месте работают правоохранители. Также должна была прибыть следственно-оперативная группа.

Смотрите видео с места смертельного ДТП в Голосеевском районе

Водитель подтвердил, что действительно пил

Как пояснил он в ходе общения с журналистами, выпил из-за проблем, в частности в семье. Также назвал и другие подобные причины.

Мужчина добавил, что его уже не раз задерживали патрульные за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, на него составили несколько соответствующих протоколов.

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Женщину сбили на пешеходном переходе на Касияна в Киеве / Фото "Стражей Эспресо", dtp.kiev.ua



Ответственность за управление авто в состоянии опьянения / Инфографика 24 канала