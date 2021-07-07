Сейчас эта информация не подтверждена официально. Впрочем, 24-летний киевлянин Антонюк Сергей Русланович задержан. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уверяет, что водителя привлекут к ответственности.

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Детали ДТП

6 июля в 07:15 в Яремче водитель Volkswagen Touareg на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Его авто столкнулось с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200.

водителем была 32-летняя киевлянка.

К сожалению, она умерла на месте ДТП.

Водитель автомобиля, который родился в Киеве, травм не получил. В машине он был один.

В крови виновника ДТП обнаружили алкоголь.

Якобы работает в полиции

Информацию о том, что виновник ДТП Сергей Антонюк работает в МВД обнародовали на сайте frankivsk24.online. По данным издания, мужчина занимает должность старшего инспектора криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.

О том, что Антонюк имеет соответствующее образование подтверждают и в сообществе "байкеры Украины". Одна из пользователей Фейсбука опубликовала скриншоты, подтверждающие, что Антонюк учился в Академии МВД.

Информация из базы данных / Скриншот из фейсбука

Также "байкеры" нашли информацию о том, что Сергей Антонюк не впервые нарушал правила дорожного движения.

Отец тоже занимает должность

По неподтвержденной информации отец виновника ДТП Антонюк Руслан Сергеевич занимает такую должность – начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Руслан Антонюк был фигурантом журналистских расследований. В частности издания "Наши деньги" писали, что он с копеечной зарплатой держал в залоге квартиру за 13 миллионов в Киеве.