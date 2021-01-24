Пьяный водитель устроил аварии с участием 7 авто в Киеве: после возникла стычка – видео, фото
В Киеве 24 января произошло масштабное ДТП с участием аж 7 машин. По данным СМИ, виновник был пьян и протаранил 3 пары автомобилей в очереди перед светофором. А через некоторое время он еще и стал инициатором потасовки. К счастью обошлось без пострадавших.
Детали ДТП с участием 7 машин в Киеве и столкновения
Инцидент произошел на площади Победы. Виновник управлял Infiniti. В результате аварии у 3 машин слетели колеса. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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Что происходило на месте масштабного ДТП в Киеве / Фото dtp.kiev.ua
После на место прибыла "поддержка правонарушителя". И они пытались помешать съемке журналисту ресурса. В конце концов возникла потасовка. По словам представителей dtp.kiev.ua, ни правоохранители, ни другие водители даже не попытались вмешаться, чтобы погасить конфликт.
Авария с участием 7 автомобилей в Киеве: на месте возникла стычка – видео
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