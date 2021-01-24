В Киеве 24 января произошло масштабное ДТП с участием аж 7 машин. По данным СМИ, виновник был пьян и протаранил 3 пары автомобилей в очереди перед светофором. А через некоторое время он еще и стал инициатором потасовки. К счастью обошлось без пострадавших.

Детали ДТП с участием 7 машин в Киеве и столкновения

Инцидент произошел на площади Победы. Виновник управлял Infiniti. В результате аварии у 3 машин слетели колеса. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Что происходило на месте масштабного ДТП в Киеве / Фото dtp.kiev.ua

После на место прибыла "поддержка правонарушителя". И они пытались помешать съемке журналисту ресурса. В конце концов возникла потасовка. По словам представителей dtp.kiev.ua, ни правоохранители, ни другие водители даже не попытались вмешаться, чтобы погасить конфликт.

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Заметим! Недавно в сеть попало видео, как заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый устроил перепалку с полицией. В этот момент он также был пьян. В итоге его уволили из правительства и ему грозит лишение водительских прав и штраф.