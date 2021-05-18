Женщину остановили на улице Бережанской за нарушение правил дорожного движения. При общении с патрульными у нее было странное поведение.

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  • У водительницы были явные признаки наркотического опьянения.
  • Поэтому патрульные предложили пройти проверку.
  • Она отказалась это делать и стала агрессивной.
  • Поэтому правоохранителям пришлось ее обыскать.
  • Проводя поверхностную проверку, патрульные заметили 2 подозрительных пакетика.
  • В них был порошок молочного цвета.
  • Патрульные составили протокол по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения.
  • Штраф за такое нарушение – до 3 400 гривен.
  • Также вызвали следственно-оперативную группу для изъятия вещества и квалификации действий женщины

Наркотики Київ Фото поліція
Наркотики, какие нашли патрульные у задержанной / Фото патрульной полиции Киева