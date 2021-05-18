Женщину остановили на улице Бережанской за нарушение правил дорожного движения. При общении с патрульными у нее было странное поведение.
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- У водительницы были явные признаки наркотического опьянения.
- Поэтому патрульные предложили пройти проверку.
- Она отказалась это делать и стала агрессивной.
- Поэтому правоохранителям пришлось ее обыскать.
- Проводя поверхностную проверку, патрульные заметили 2 подозрительных пакетика.
- В них был порошок молочного цвета.
- Патрульные составили протокол по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения.
- Штраф за такое нарушение – до 3 400 гривен.
- Также вызвали следственно-оперативную группу для изъятия вещества и квалификации действий женщины
Наркотики, какие нашли патрульные у задержанной / Фото патрульной полиции Киева