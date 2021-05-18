Женщину остановили на улице Бережанской за нарушение правил дорожного движения. При общении с патрульными у нее было странное поведение.

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У водительницы были явные признаки наркотического опьянения.

Поэтому патрульные предложили пройти проверку.

Она отказалась это делать и стала агрессивной.

Поэтому правоохранителям пришлось ее обыскать.

Проводя поверхностную проверку, патрульные заметили 2 подозрительных пакетика.

В них был порошок молочного цвета.

Патрульные составили протокол по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения.

Штраф за такое нарушение – до 3 400 гривен.

Также вызвали следственно-оперативную группу для изъятия вещества и квалификации действий женщины



Наркотики, какие нашли патрульные у задержанной / Фото патрульной полиции Киева

Обратите внимание! В Одессе 10 мая автомобиль Toyota нарушил правила дорожного движения и начал убегать от полицейских. Водитель был под наркотиками и без прав. Он разбил 9 припаркованных автомобилей и только после этого пообщался с патрульными.