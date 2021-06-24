Кроме этого обнаружили и другие опасности у водоемов. Об этом сообщили после проведения анализа 18 июня.

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Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки обнаружили на пляжах:

"Венеция";

"Радуга";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Радуга";

"Тельбин";

"Чорторый";

"Центральный".

Кроме этого, на пляжах "Радуга" и "Галерный" превышен водородный показатель.

Там купаться не стоит

Специалисты призвали информировать людей об опасности. Также акцентировали на том, что эти пляжи стоит использовать, как зоны отдыха. Однако не купаться там и не брать воду в питьевых фонтанчиках.

Управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщило о результатах своих исследований Управлению экологии и природных ресурсов КГГА и коммунальных предприятий "Плесо".

Обратите внимание! 14 июня на реке Берестова на Харьковщине обнаружили ротавирусную инфекцию. Соответственно, купание там теперь считают опасным. Однако это делать полностью не запретили.