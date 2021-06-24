На 7 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку: где опасно купаться

В Киеве провели анализ проб воды, которые собрали на нескольких самых известных пляжах города. Результаты показали, что сразу на 7 пляжах есть кишечная палочка.
Кроме этого обнаружили и другие опасности у водоемов. Об этом сообщили после проведения анализа 18 июня.
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Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки обнаружили на пляжах:
- "Венеция";
- "Радуга";
- "Молодежный";
- "Предместная Слободка";
- "Радуга";
- "Тельбин";
- "Чорторый";
- "Центральный".
Кроме этого, на пляжах "Радуга" и "Галерный" превышен водородный показатель.
Там купаться не стоит
Специалисты призвали информировать людей об опасности. Также акцентировали на том, что эти пляжи стоит использовать, как зоны отдыха. Однако не купаться там и не брать воду в питьевых фонтанчиках.
Управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщило о результатах своих исследований Управлению экологии и природных ресурсов КГГА и коммунальных предприятий "Плесо".Обратите внимание! 14 июня на реке Берестова на Харьковщине обнаружили ротавирусную инфекцию. Соответственно, купание там теперь считают опасным. Однако это делать полностью не запретили.