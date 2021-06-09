Коммунальщики активно готовят городские пляжи Киева к открытию. Официальной информации о проверках на санитарные показатели воды в водоемах пока нет, но, по словам руководителя Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, от купания в Днепре следует воздержаться из-за превышения вредных веществ в воде.

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Вообще же, как утверждает начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный, сезон купания в Киеве стартует после поднятия температуры воды до +18 градусов, а также когда пляжи получат соответствующие санитарные паспорта.

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Список самых популярных пляжей Киева

Перечень мест, где предпочитают отдыхать киевляне, может быть огромным. Многим нравится уютный пляж Тельбина, другие же предпочитают ездить в Гидропарк. Впрочем, сейчас лучше воздержаться от купания в водоемах, поскольку власти столицы пока не определилась с перечнем рек и озер, где позволят это делать. Однако лежать на теплом песочке и наслаждаться солнечными днями никто не запрещает.

Для этого отлично подойдут следующие пляжи:

"Черторой";

"Предместная Слободка";

"Троещина";

"Пуща-Водица";

"Галерный";

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Центральный";

"Золотой";

"Молодежный";

"Радуга";

Также для отдыха без купания можно воспользоваться следующими зонами отдыха:

"Белая";

"Верхняя";

"Наталья";

"Редьчина";

"Городская";

"Березняки";

"Довбычка";

"Лесная";

"Русановская коса";

"Русановский канал";

"Алмазная";

"Осокорки";

"Солнечная";

"Совская балка";

"Святошин";

"Голубя";

"Синеозерная";

"Горбачиха";

Пляжи Киева на Днепре

Конечно же, Киев славится Днепром! На берегу этой могучей реки немало замечательных мест для отдыха.

Пляж "Центральный"

Где: метро "Почтовая площадь", Труханов остров

Цена: бесплатно



Труханов остров в Киеве

Начнем с пляжа в центре столицы. Чтобы попасть сюда, вам надо лишь перейти пешеходный мост на Труханов остров и вы на месте! Основные преимущества: здесь очень красивая природа, есть много места для пикников, совсем рядом центр. На территории есть множество кафе с едой, напитками на разные вкусы и кошельки. Также здесь есть абсолютно бесплатные душевые кабинки и места для переодевания. Работает туалет. Здесь относительно чисто, есть достаточно мусорников.

Пляж "Золотой"

Где: метро "Гидропарк", мост Патона

Цена: бесплатно



Пляж "Золотой"

Любите отдыхать с минимальным количеством людей? Тогда вам на пляж "Золотой". Сюда трудно добраться, поэтому людей здесь всегда меньше. Нужно доехать до станции метро "Гидропарк" и идти в обратную сторону от Венецианского моста до моста Патона. Кстати, здесь значительно чище, чем на других речных пляжах Киева. Основные преимущества: незабываемый вид на Киево-Печерскую лавру! Здесь нет кафе или развлечений, поэтому не забудьте взять перекус с собой. Но для вас оборудованы туалет, кабинки для переодевания и даже медицинский пункт.

Пляж "Детский"

Где: метро "Гидропарк", мост Венецианский

Цена: бесплатно



Пляж "Детский"

Сюда попасть очень легко. Пляж расположен совсем рядом со станцией метро. Основные преимущества: пляж рассчитан для отдыха с детьми. Также на прокат можно взять зонт, шезлонги. Рядом множество заведений питания.

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Пляж "Венеция"

Где: станция метро Гидропарк, Долобецкий остров

Цена: бесплатно



Пляж "Венеция"

Пляж Венеция – один из наиболее популярных киевских пляжей. Отсюда отдыхающие могут увидеть берег Венецианского острова, Русановский канал и массив Никольская Слободка. К пляжу легко добраться. На общественном транспорте маршрут следующий: необходимо доехать до станции метро "Гидропарк", после чего пройтись пешком до Пешеходного моста – пляж будет справа.

Пляжи Киева на озере

Но не Днепром единым. В Киеве есть множество озер. Многие из них оборудованы красивыми пляжами для отдыха.

Озеро в Пуще-Водице

Где: Святошинский район, Пуща-Водица

Цена: бесплатно



Озеро в Пуще-Водице

Начнем с очаровательного пляжа в Святошинском районе. Сюда трудно и долго ехать, но оно того стоит! Так как именно здесь вы можете отдохнуть в покое и насладиться свежим воздухом. Это и является основным преимуществом пляжа. Из стандартных удобств: туалет, кабинки для переодевания, урны. Есть шезлонги. Кстати, здесь в аренду можно взять лодку или катамаран. Рядом есть кафе, но здесь нет такого широкого выбора питания, как на центральных пляжах. Так что можно взять перекусить с собой.

Озеро Тельбин

Где: Березняки, метро "Левобережная", "Дружбы народов"

Цена: бесплатно



Озеро Тельбин

Предлагаем вам также посетить озеро, известное со времен Средневековья! В Днепровском районе в жилом массиве Березняки расположено живописное озеро Тельбин. Здесь довольно чистый песчаный пляж, есть также небольшой платный на траве с шезлонгами. Есть кабинки для переодевания. Также можно взять на прокат лодки и катамараны. Рядом множество уличной еды, кафе и ресторанов. Вокруг много спортивных площадок для разных видов спорта.

Озеро Вербное

Где: метро "Оболонь"

Цена: бесплатно



Озеро Вербное

Это просто находка для людей, мечтающих об отдыхе на природе! Озеро Вербное расположено среди множества деревьев, здесь спокойно и свежо даже в адскую жару. Кстати, здесь немало рыбаков. Для рыбалки или активного отдыха можно арендовать лодки и катамараны. Есть место для переодевания. Но здесь нет шезлонгов и кафе. Поэтому собираясь сюда, не забудьте пледы, зонты и обед.

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Озеро Радуга

Где: улица Марка Черемшины, 17/13

Цена: бесплатно



Радужное озеро

Пляж на Радужном озере расположен в Днепровском районе Киева на территории бывшей Воскресенской слободки, между Радужным массивом и дачным поселком "Русановские сады". Рекомендуем это место посетить каждому, так как оно открывает невероятные пейзажи. Озеро довольно уютное и спокойное, идеально подойдет для отдыха всей семьей.

Открытые бассейны в Киеве

Если же у вас возникают сомнения относительно чистоты воды в природных водоемах – предлагаем вам отдых возле открытых бассейнов.

Басейн на ВДНХ

Где: ВДНХ

Цена: для детей – 50 гривен в будние дни и 75 в праздничные и выходные. Для взрослых – 100 гривен в будни и 150 гривен в выходные и на праздники.



Где можно купаться в Киеве 2021 – бассейн на ВДНХ

Шезлонги администраторы пока передвигать добровольно не разрешают и просят приходить со своим полотенцем. В бассейне на ВДНХ есть туалеты, кабинки для переодевания. Основное преимущество понятно само собой: удобно добираться и небольшая цена.

Sky Family Park

Где: проспект Романа Шухевича

Цена: вход на территорию – 50 гривен, дети до 10 лет – бесплатно.



Где можно купаться в Киеве 2021 – Sky Family Park

Это самый большой открытый бассейн в Киеве. 1500 квадратных метров прохлады, однако в связи с пандемией, Sky Family Park предлагает для отдыха только зону бассейна, временно без работы самого бассейна. Для посетителей открыты зоны фуд-корта, пляжа, где можно позагорать, и парковой зоны. Не работают пока детские развлекательные зоны.

Sky Family Park просит соблюдать масочный режим, правила гигиены, придерживаться социальной дистанции 1,5 метра друг от друга.

Olmeca Plage

Где: Броварской проспект, 5 м.

Цена: вход бесплатный



Где можно купаться в Киеве 2021 – Olmeca Plage

Olmeca Plage – это частный пляжный комплекс с собственной пристанью в Гидропарке, расположившийся в районе Молодежного пляжа. Бассейн в Olmeca стандартный, 25-метровый. Впрочем можно прийти позагорать, заказать любимые блюда и коктейли и насладиться летом. Аренда шезлонга – 200 гривен, аренда зонта – 100 гривен.