Инцидент произошел в Киеве на улице Берлинского. Все шестеро пострадавших попали в больницу.
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Вечером 1 мая в Киеве на улицу Берлинского, 19 вызвали скорую помощь. Врачам сообщили, что ребенка схватили судороги.
- Бригада медиков из 3 человек прибыла на место и попыталась помочь ребенку. Как вдруг плохо стало и его родителям.
- Врачи немедленно вызвали еще одну бригаду коллег. Но пока ее ждали, почувствовали те же симптомы, что и пострадавшая семья.
- Все шестеро в итоге попали в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии находится в ОХМАТДЕТе, а его родители и 3 медработников – в Больнице скорой медицинской помощи.
Пока неизвестно, что привело к инциденту. Расследовать его будут правоохранители и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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