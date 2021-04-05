По 200 гривен за спецпропуск: в Киеве 18-летняя девушка продавала нелегальные удостоверения
В Киеве с 5 апреля транспорт работает в формате спецперевозок. В Святошинском районе Киева задержали 18-летнюю девушку, которая продавала спецпропуски для проезда.
Источник:Киевская полиция
Полицейские разоблачили ее на автобусной остановке. Правоохранители пригласили юную киевлянку для разговора в участок.
К теме Подделки, правоохранители и пустой транспорт: как начался первый день спецпропусков в Киеве
Что известно об инциденте
- 18-летняя киевлянка разместила объявление о продаже спецпропусков в фейсбуке.
- В справках для проезда указывалась одна из больниц столицы.
- Она рассказала правоохранителям, что заказала удостоверения через интернет в той же больнице.
- Киевлянка заплатила за них 5 тысяч гривен, а реализовать планировала по 200 гривен за один пропуск.
Правоохранители изъяли нелегальные пропуска / фото Нацполиция
- Ее задержали правоохранители с поличным. Потому что вокруг девушки образовалось скопление, которое привлекло внимание правоохранителей.
- Часть пропусков правоохранители забрали на экспертизу, но несколько она успела продать.
Какая ответственность за это правонарушение
За правонарушение открыли уголовное дело о подделке официальных документов. Сейчас решают вопрос о том, чтобы ей сообщить о подозрении.
Если вину киевлянки докажут, ей может грозить штраф, админарест или в крайнем случае – ограничение свободы на срок до двух лет. Продолжаются следственные действия.
Актуально Спекуляция спецпропусками: в Киеве подпольно продают проездные документы в локдаун
Что известно о пропусках в Киеве
- Из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом в Киеве, городской и областной совет ввел локдаун.
- Общественный транспорт в столице перевели в режим спецперевозок по пропускам. Он начал действовать 5 апреля.
- Киевский департамент транспорта в первый день выдачи удостоверений сообщил о спекуляциях со спецбилетами.
- Это повлекло за собой ряд неудобств, возмущений горожан, которые не успели получить пропуск, и, конечно, масштабные пробки на дорогах и заоблачные цены на такси.
Поделиться новостью