В Киеве с 5 апреля транспорт работает в формате спецперевозок. В Святошинском районе Киева задержали 18-летнюю девушку, которая продавала спецпропуски для проезда.

Полицейские разоблачили ее на автобусной остановке. Правоохранители пригласили юную киевлянку для разговора в участок.

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Что известно об инциденте

18-летняя киевлянка разместила объявление о продаже спецпропусков в фейсбуке.

В справках для проезда указывалась одна из больниц столицы.

Она рассказала правоохранителям, что заказала удостоверения через интернет в той же больнице.

Киевлянка заплатила за них 5 тысяч гривен, а реализовать планировала по 200 гривен за один пропуск.



Правоохранители изъяли нелегальные пропуска / фото Нацполиция

Ее задержали правоохранители с поличным. Потому что вокруг девушки образовалось скопление, которое привлекло внимание правоохранителей.

Часть пропусков правоохранители забрали на экспертизу, но несколько она успела продать.

Какая ответственность за это правонарушение

За правонарушение открыли уголовное дело о подделке официальных документов. Сейчас решают вопрос о том, чтобы ей сообщить о подозрении.

Если вину киевлянки докажут, ей может грозить штраф, админарест или в крайнем случае – ограничение свободы на срок до двух лет. Продолжаются следственные действия.

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