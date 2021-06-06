Самолет сопровождала спецтехника. Поэтому другой транспорт был вынужден замедлиться.

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Пользователи сети обнародовали видео случая. Кстати, в комментариях под роликом люди шутили, что самолет, вероятно, не там припарковался, и теперь его эвакуируют.

В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут самолет,

– говорится в публикации.

Пока неизвестно, почему транспорт решили провезти таким образом.

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