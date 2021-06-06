По киевскими улицам ночью провезли самолет: видео

Ночью 5 июня в Киеве на улицах заметили самолет. Его везли по Воздухофлотскому проспекту, ведущему к аэропорту "Киев".
Самолет сопровождала спецтехника. Поэтому другой транспорт был вынужден замедлиться.
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Пользователи сети обнародовали видео случая. Кстати, в комментариях под роликом люди шутили, что самолет, вероятно, не там припарковался, и теперь его эвакуируют.
В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут самолет,
– говорится в публикации.
Пока неизвестно, почему транспорт решили провезти таким образом.
Похожие случаи
- Отметим, что на том же Воздухофлотском проспекте самолет возили в августе 2018 года. Тогда автомобилистам сообщили, что лучше временно объезжать место.
- Похожий инцидент был в 2014 году. Ночью на 30 ноября по улицам Киева провезли правительственный самолет Ту-134, который в течение 15 лет перевозил высших должностных лиц Украины.