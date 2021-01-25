С 8 по 24 января, когда в Украине действовали усиленные нормы карантинных мероприятий, чиновники проверили лишь 1500 заведений. И только якобы лишь у 37 из них выявили нарушения.

По словам руководителя управления Госпродпотребслужбы Олега Рубана, такие показатели якобы свидетельствуют о том, что бизнес соблюдал карантинные меры. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Смотрите также Украина выходит из локдауна: как будут работать учреждения культуры

Больше всего нарушали ограничения рестораны.

Крайне мало штрафов

Как утверждает Рубан, показатель нарушений при проверке 1,5 тысяч субъектов предпринимательской деятельности – крайне мал. Наказывали ли при этом проверяющие хотя бы кого-то за маску под носом и подбородком, неизвестно.

Поскольку в Киеве фактически в каждом магазине или супермаркете можно встретить десятки клиентов, которые не могут надеть средства безопасности правильно.

Кроме того, немалое количество заведений даже во время карантина обслуживало людей, вообще не носивших маски.

Впрочем, представители власти оштрафовали за нарушения лишь 37 представителей бизнеса.

Можно сказать, что можно гордиться бизнесом города Киева, который почти на 90% придерживался карантинных мероприятий. В топе нарушителей — это рестораторы, рестораны, которые принимали посетителей в закрытом режиме, службы быта, которые работали без соблюдения карантинных мероприятий, и некоторые развлекательные центры,

– сказал Рубан.

С 25 января Украина вернулась к общенациональному карантину, во время которого будут действовать ограничения оранжевой зоны.