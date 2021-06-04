Это случилось на улице Владимира Маяковского. Видео обнародовали в сети 4 июня, вероятно, это случилось вечером накануне.

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На первой видеозаписи, которая появилась, курьер влетает на скутере в стену. После этого он встает и бросается бежать.

Курьер въехал в стену и бросил свой мопед: видео телграм-канала "Ху***й Киев"

Впоследствии за ним начинают бежать прохожие и патрульные, которые были до этого в автомобиле. На втором видео, которое обнародовали, парня все же поймали и ведут в полицейскую машину.

Также там рядом был другой курьер. Он подошел к мопеду и заглушил его мотор, который все это время гудел. Также возле транспорта открылся багажный отсек под сиденьем и из него высыпались вещи.

Официально это событие пока никак не прокомментировали, поэтому неизвестно, какой была причина погони. Журналисты 24 канала пытаются связаться с патрульной полицией Киева, чтобы узнать детали этого инцидента.

Патрульные задержали курьера, который бросил свой мопед: видео телграм-канала "Ху****й Киев"

Обратите внимание! В Киеве 15 марта произошли гонки между патрульными полицейскими и курьером. Пилот мопеда, создавая множество аварийных ситуаций, бежал от правоохранителей. Его так и не догнали.