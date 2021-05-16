Соответствующее решение одобрил Деснянский районный суд Киева. Сам обвиняемый свою вину признал.

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В ходе досудебного расследования следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению, на момент совершения преступления фигурант мог осознавать свои действия,

– заявили в полиции.

Детали жестокого убийства ребенка

Трагедия случилась ночью на 25 июня 2020 года в доме на улице Шолом-Алейхема. По словам свидетеля, 39-летний крестный зашел в комнату мальчика, а через некоторое время вынес его избитого и без сознания на руках.

В тот момент в квартире была мать ребенка и еще несколько мужчин. Они вместе распивали алкогольные напитки.

Мать помогла скрыть убийство ее ребенка

Все взрослые решили намеренно обмануть врачей. Они заявили, что ребенок якобы выпал из окна. Медики отвезли мальчика в больницу, однако тот так и не пришел в сознание и умер от полученных травм в больнице.

Правоохранители инкриминировали злоумышленнику статью о покушении на убийство, которая предусматривает до 15 лет тюрьмы, или пожизненное заключение.

Обратите внимание! У матери убитого мальчика есть еще 10-летний сын. В день трагедии тогда еще 9-летнего ребенка временно забрали от женщины. Кстати, ранее ее уже привлекали к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.