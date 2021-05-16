Відповідне рішення схвалив Деснянський районний суд Києва. Сам обвинувачений свою провину визнав.

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У ході досудового розслідування слідчі назначили судово-психіатричну експертизу. Згідно з висновком, на момент скоєння злочину фігурант міг усвідомлювати свої дії,

– заявили у поліції.

Деталі жорстокого вбивства дитини

Трагедія трапилася вночі проти 25 червня 2020 року у будинку на вулиці Шолом-Алейхема. За словами свідка, 39-річний хрещений зайшов до кімнати хлопчика, а через деякий час виніс його побитого та безпритомного на руках.

У той момент у квартирі була мати дитини та ще кілька чоловіків. Вони разом розпивали алкогольні напої.

Мати допомогла приховати вбивство її дитини

Усі дорослі вирішили навмисно обдурити лікарів. Вони заявили, що дитина нібито випала з вікна. Медики відвезли хлопчика у лікарню, однак той так і не прийшов до тями і помер від отриманих травм у лікарні.

Правоохоронці інкримінували зловмиснику статтю про замах на вбивство, яка передбачає до 15 років в'язниці, або довічне ув'язнення.

Зверніть увагу! У матері вбитого хлопчика є ще 10-річний син. У день трагедії тоді ще 9-річну дитину тимчасово забрали від жінки. До речі, раніше її вже притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.