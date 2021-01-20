Почему догхантера Святогора оправдали: как это объясняют в суде
В Шевченковском районном суде Киева объяснили, почему оправдали догхантера Алексея Святогора. Такое решение аргументировали тем, что сторона обвинения не доказала его причастность к инкриминируемому преступлению.
Как в суде объяснили оправдание Святогора
Святогора обвиняли в изготовлении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости. Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского районного суда Киева.
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Во время судебного разбирательства на основе доказательств суд установил, что Святогор, участвуя в радиоэфирах и в студиях телеканалов – во всех своих публичных высказываниях пропагандировал физическое уничтожение бездомных животных,
– заявили в суде.
В суде уточнили, что такие высказывания в радиоэфирах и в студиях телеканалов не представляют ни объективной, ни субъективной стороны инкриминируемых ему преступлений.
"Кроме радио- и телеэфиров, любых действий, связанных с изготовлением видеопродукции упомянутых передач, он не совершал. Он напрямую не фиксировал соответствующие аудио- и видеозаписи, не монтировал их, не записывал и не распространял их", – объяснили в суде .
В то же время суд отметил, что Святогора не обвиняли в пределах данного уголовного дела ни в убийстве животных, ни в жестоком обращении с ними.
Что известно о задержании Алексея Святогора
- догхантера Святогора задержали 8 июня 2019 года, до этого он был в розыске;
- по информации зоозащитников, он является наиболее жестоким убийцей животных, который лишил жизни более 500 живых существ;
- однако задержали его не за расправы, а из-за рекламы своих поступков и распространение материалов, пропагандирующих такую деятельность;
- Шевченковский суд 18 января оправдал Святогора, заявив, что в его действиях нет состава уголовного преступления.
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