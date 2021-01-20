В Шевченковском районном суде Киева объяснили, почему оправдали догхантера Алексея Святогора. Такое решение аргументировали тем, что сторона обвинения не доказала его причастность к инкриминируемому преступлению.

Как в суде объяснили оправдание Святогора

Святогора обвиняли в изготовлении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости. Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского районного суда Киева.

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Во время судебного разбирательства на основе доказательств суд установил, что Святогор, участвуя в радиоэфирах и в студиях телеканалов – во всех своих публичных высказываниях пропагандировал физическое уничтожение бездомных животных,

– заявили в суде.

В суде уточнили, что такие высказывания в радиоэфирах и в студиях телеканалов не представляют ни объективной, ни субъективной стороны инкриминируемых ему преступлений.

"Кроме радио- и телеэфиров, любых действий, связанных с изготовлением видеопродукции упомянутых передач, он не совершал. Он напрямую не фиксировал соответствующие аудио- и видеозаписи, не монтировал их, не записывал и не распространял их", – объяснили в суде .

В то же время суд отметил, что Святогора не обвиняли в пределах данного уголовного дела ни в убийстве животных, ни в жестоком обращении с ними.

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