Коронавирусная болезнь в столице за год пандемии распространилась настолько, что больше трети жителей столицы считают себя такими, кто уже выздоровел от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели представители социологической группы "Рейтинг" 10 и 11 апреля. Среди 1200 опрошенных жителей Киева 37% говорят, что уже болели коронавирусной болезнью. Среди них 64% сдавали тест и получили положительный результат.

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У 35% были симптомы COVID-19, но они не делали тестов.

51% тяжелых и средних случаев

Согласно данным социологов, количество людей, переболевших легко и среднее, распределилось одинаково. По 42% респондентов ответили на вопрос о тяжести течения коронавирусной инфекции таким образом. При этом 9% перенесли болезнь тяжело.

Как выяснили эксперты, в Киеве есть 17% людей, которые вообще не имеют опасений относительно возможной болезни своих близких. Переживают за здоровье родных 83%. А вот лично заболеть не боятся аж 47% киевлян. При этом 52% высказывают определенные опасения по этому поводу.

Огромная третья волна

720 из 1200 опрошенных (60%) отметили, что лично знают тех, кто сейчас болеет коронавирусом. И это свидетельствует о том, насколько масштабной в Киеве является третья волна пандемии.

42% участников опроса утверждают, что знали лично людей, умерших от болезни. В 57% летальных исходов от COVID-19 не было.

Вакцинироваться хотят все больше

Социологи говорят, что за последний месяц число тех, кто хочет сделать прививку от COVID-19, увеличилось с 27 до 50%. 48% населения вакцинироваться до сих пор не готовы. В основном это молодые люди.

В группе "Рейтинг" утверждают, что ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%