Под Броварами в ужасном ДТП столкнулись 5 машин, есть погибшие: видео
От машины практически ничего не осталось / dtp.kiev.ua
Утром 23 февраля возле села Скибин под Броварами произошла масштабная авария с участием 5 машин. В результате ДТП погибли 2 мужчин.
Источник:dtp.kiev.ua
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, врачи "скорой" и бойцы ГСЧС. По факту смертельной аварии следователи возбудили уголовное дело.
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Из-за чего именно произошло ДТП, неизвестно. Но спровоцировал ее водитель красной легковушки.
Что известно об аварии под Броварами
- Авария началась с того, что владелец легковушки, который ехал в направлении Чернигова, не справился с управлением и влетел в отбойник.
- Уже изуродованная машина пробила дыру в металлической конструкции, и, перевернувшись, влетела во встречные транспортные средства.
- По предварительным данным, водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Люди, которые находились в других машинах, получили травмы.
Объезд места аварии осуществляют только по встречной полосе.
Смотрите видео смертельной аварии под Броварами:
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