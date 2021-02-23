Утром 23 февраля возле села Скибин под Броварами произошла масштабная авария с участием 5 машин. В результате ДТП погибли 2 мужчин.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, врачи "скорой" и бойцы ГСЧС. По факту смертельной аварии следователи возбудили уголовное дело.

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Из-за чего именно произошло ДТП, неизвестно. Но спровоцировал ее водитель красной легковушки.

Что известно об аварии под Броварами

Авария началась с того, что владелец легковушки, который ехал в направлении Чернигова, не справился с управлением и влетел в отбойник.

Уже изуродованная машина пробила дыру в металлической конструкции, и, перевернувшись, влетела во встречные транспортные средства.

По предварительным данным, водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Люди, которые находились в других машинах, получили травмы.

Объезд места аварии осуществляют только по встречной полосе.

Смотрите видео смертельной аварии под Броварами: