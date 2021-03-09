Перепутала машину с такси, на Киевщине двое мужчин изнасиловали 19-летнюю: фото злоумышленника
На Киевщине полицейские задержали гражданина Азербайджана, которого подозревают в изнасиловании 19-летней девушки. Личность его приспешника еще пытаются установить.
Источник:Полиция Киевской области
О сексуальном насилии в отношении молодой женщины правоохранители узнали от самой потерпевшей. Девушка сообщила правоохранителям, что ее изнасиловали двое неизвестных ей мужчин.
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Произошло это в Белогородке под Киевом.
Перепутала машину насильников из такси
- На момент совершения преступления девушка могла быть нетрезвой. По данным следователей, она вызвала себе такси, но перепутала машины и села в другую машину, где находились незнакомые ей мужчины.
- Злоумышленники отвезли потерпевшую к себе домой в село под Киевом, после чего изнасиловали.
- Личность одного из предполагаемых преступников следователи установили достаточно быстро. 42-летнего гражданина Азербайджана задержали. Его сообщника еще разыскивают.
На Киевщине за изнасилование 19-летней задержали 42-летнего азербайджанца / Фото полиции Киевщины
Задержанному иностранцу вскоре сообщат о подозрении в совершении изнасилования группой лиц. Если вину мужчины признают в суде, ему грозит от 7 до 12 лет заключения. Досудебное расследование преступления продолжается.
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