Об этом сообщили 2 июля. А об исчезновении женщины рассказала ее старшая дочь еще 15 июня.

Другой случай "Если не моя, то ничья": во Львове осудили мужчину за попытку убийства беременной возлюбленной

Просто толкнула

По данным правоохранителей, умершая вместе с 18-летней дочкой выпивала спиртное в гостях.

Потом они вернулись домой и возник конфликт.

Во время него беременная девушка якобы толкнула мать и та упала.

На следующее утро злоумышленница обнаружила ее на том же месте, но уже мертвой.



Подозреваемая в убийстве матери / Фото Нацполиции

Что она сделала с телом

Поскольку она испугалась осуждения от соседей и родственников, решила спрятать тело. Поэтому, вероятно, самостоятельно закопала его на территории домовладения.

После обнаружения труп направили на экспертизу. Впрочем, выяснить причины смерти оказалось слишком сложно – останки начали разлагаться. Но правоохранители отметили, что следов насильственной смерти на теле погибшей не было.

Какое наказание возможно за преступление

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если вину девушки смогут доказать в суде, ей грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Сейчас проводят еще углубленные экспертизы тела. Это должно позволить определить причину смерти женщины.



Правоохранители возле двора, где произошло убийство / Фото Нацполиции

Обратите внимание! В Кременчуге возле многоэтажки нашли тело 27-летнего мужчины. Оно было завернуто в ковер. Правоохранители выяснили, что его убила знакомая, нанеся удар ножом.